Como preparar uma refeição Cinco Estrelas?

Tudo começa com uma bebida. Foi assim que começou a amizade, é assim que deve começar o jantar. E não há melhor aperitivo do que uma boa Ginja d’Óbidos, especialmente se for Vila das Rainhas. Um licor com notas intensas a fruta, de corpo redondo e aveludado e com um equilíbrio perfeito entre doçura e acidez, cujo segredo está na essência de fabrico, que é artesanal, sem corantes nem aromatizantes.

E se algum dos convidados não apreciar ginja? Nesse caso, outra opção cinco estrelas é o Favaíto. Da Adega de Favaios, com mais de 65 anos de história, este é um aperitivo jovem, fresco e doce, considerado um dos moscatéis mais conhecidos pelos portugueses e que já foi premiado e apreciado por todo o mundo. Com o Favaíto pode juntar gelo e limão, água tónica ou até cerveja que o seu sabor não se extinguirá.

Passando para a comida, nada melhor do que começar a refeição com um pouco de pão, azeite e sal. Uma entrada tipicamente alentejana e apreciada pela maioria dos portugueses. Mas é necessário ter em atenção ao sal escolhido, visto que este necessita ser cinco estrelas, tal como é o sal Marnoto da Necton. Uma empresa que se dedica à salinicultura de forma tradicional há 20 anos e que atribui o nome dado à profissão do trabalhador das salinas a uma das suas marcas, Marnoto, recuperando assim uma atividade ancestral, cujas técnicas empregues não utilizam quaisquer fontes de energia a não ser as disponíveis naturalmente.

Mas nenhuma boa refeição de amigos pode começar sem um bom queijo. Seja fresco, curado ou requeijão, a Lactimonte é a marca com os queijos cinco estrelas de que precisa para brilhar neste jantar. Uma empresa de base familiar que produz e comercializa queijos há mais de 40 anos e que tem como preocupação a garantia da segurança alimentar e a qualidade excecional dos seus produtos e ingredientes. Desta marca pode escolher desde o requeijão com doce de abóbora, ao de frutos vermelhos ou até com figo. Depois só precisa decidir se os quer como entrada ou até como sobremesa.

Para prato principal, nada como apresentar aos seus convidados um prato tipicamente português e de origem nacional. É aqui que entra o Porco.pt. Um programa de certificação de carne de porco portuguesa que visa colocar a carne suína de origem nacional numa categoria diferente das carnes suínas de outras origens. Para isso, pretende potenciar-se através do valor que a certificação e o controlo de todo o processo têm para o consumidor, trazendo até si a melhor carne de porco de Portugal.

Assim, por estas serem marcas nas quais os portugueses confiam diariamente, e que fazem parte integrante das suas vidas, é que se tornaram vencedoras do Prémio Cinco Estrelas 2020. Um prémio apenas atribuído às marcas que são, realmente, cinco estrelas, e que tornam o dia-a-dia dos portugueses (ainda) melhor.

