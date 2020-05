Uma geração digital, um mercado mais digital

Leia com atenção este artigo e teste os seus conhecimentos no quiz que encontra no final. Estão prémios fantásticos à sua espera!

Foi em 2001 que nasceu a primeira geração totalmente nativa digital: a Geração Z. Maior de idade a partir de 2019, esta geração nunca conheceu o mundo sem Internet e sem o digital. Por esta razão, cada vez mais marcas apostam no campo digital, como é o caso dos bancos. No entanto, nenhum se compara ao ActivoBank, o primeiro banco digital português. Apostando na relação com o cliente através de canais digitais, este banco disponibiliza os seus serviços através de canais digitais, nomeadamente a abertura de conta que é totalmente digital, sem ter de se deslocar a um Ponto Activo.

No entanto, não é só nos serviços que o digital se desenvolve. Um caso que alterou a revenda em Portugal foi o OLX. Um portal de classificados que disponibiliza a procura e a oferta de artigos novos e usados, serviços, emprego e até automóveis, tudo via online. Influenciado pela geração nativa digital, o OLX tem um site desktop, um site mobile e duas apps. E como as novas gerações pedem mais inovações, o OLX apostou também num serviço de entregas de produtos, para que os utilizadores possam comprar, mas só apagar depois de ver o artigo.

Mas não se pode falar da Geração Z sem falar dos seus bens mais preciosos: os smartphones. Para esta geração, os smartphones não podem falhar, e, por isso, as lojas de venda de artigos digitais cresceram, como é o caso da Phone House. Um retalhista especializado espalhado pelo país, a Phone House oferece soluções de equipamentos de todos os operadores e marcas para todos os clientes, incluindo soluções de manutenção e reparação, sob assinatura Phone House Repara. Estas reparações são multimarca, independentemente do local de compra, recorrendo a componentes originais e processos validados pelas marcas, disponibilizando também serviços de diagnóstico.

Contudo, para além do aumento das lojas físicas, as marcas de telecomunicações apostam também na venda de artigos online, como é o caso da MEO. Esta empresa de telecomunicações tanto vende os seus smartphones desbloqueados via online, como na loja física, disponibilizando secções de comparação de artigos, sempre com a qualidade, a garantia e a segurança asseguradas pela MEO.

Se por um lado as lojas de venda de equipamentos tecnológicos multimarca aumentaram, também o serviço de venda de artigos de marca não ficou atrás. Cada vez mais surgem lojas específicas e um exemplo é a GMS Store. Uma loja que se dedica ao comércio de toda a gama de produtos Apple, desde Mac, iPod, iPad, iPhone e Apple Watch, e também de todos os acessórios. Visto esta ser uma marca bastante presente no quotidiano da Geração Z, nas lojas GMS Store, os clientes podem conhecer e experimentar os produtos e soluções da Apple, sempre com um atendimento assegurado por especialistas.

Assim, por estas serem marcas nas quais os portugueses confiam diariamente, e que fazem parte integrante das suas vidas, é que se tornaram vencedoras do Prémio Cinco Estrelas 2020. Um prémio apenas atribuído às marcas que são, realmente, cinco estrelas, e que tornam o dia-a-dia dos portugueses (ainda) melhor.

