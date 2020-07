Leia com atenção este artigo e teste os seus conhecimentos no quiz que encontra no final. Estão prémios fantásticos à sua espera!

Primeiro, a proteção. Esta é essencial todo o ano, mas principalmente na praia, visto o corpo estar mais exposto às radiações solares. Para evitar e prevenir escaldões e manchas, deve levar sempre os protetores solares da ISDIN. Para o corpo, aposte no Hydro Oil SPF30 Fotoprotetor bifásico corporal com proteção elevada FPS30 UVB, UVA e com Pro-Melanin Technology, que potencia o bronzeado da pele em 43%. Já para a cara, a melhor opção é o Fusion Water Color SPF 50, com cobertura natural que não arde nos olhos. Com uma fórmula com cor que uniformiza e dissimula imperfeições, dá à sua pele um aspeto natural. Assim, não se esqueça de levar estes protetores e de os aplicar a cada duas horas.

Mas não são só o corpo e a cara que devemos proteger. Devido às radiações, a proteção dos olhos é também essencial, e para ajudar nessa tarefa a Essilor está sempre presente. Esta marca especialista em lentes oftálmicas aposta na inovação, tanto que possui desde lentes polarizadas para um conforto, proteção e visão perfeita ao sol (Xperio), lentes que se adaptam às variações de luz (Transitions), entre muitas outras soluções que se adequam às necessidades de cada pessoa. Por isso, não se esqueça de proteger a sua visão na hora de ir à praia.

Agora que já sabe quais os essenciais de proteção exterior, é essencial proteger também o seu interior, e como estamos sujeitos a muito calor, a hidratação é fundamental. Por isso, deve levar uma garrafa (ou mais) de água. Mas e que tal experimentar um novo conceito? ECO é um conceito de fornecimento de água filtrada, que conjuga estações de filtragem com o uso de garrafas reutilizáveis. Basta encontrar uma estação de filtragem ECO num supermercado Pingo Doce e abastecer-se em modo self-service. E não se preocupe, a água resulta de um rigoroso processo de filtragem. Portanto, mais um item: água engarrafada ECO.

Para além da hidratação, fazer uma alimentação saudável na praia é fulcral para ter um dia Cinco Estrelas. Saladas frias, ovos cozidos e muita fruta são o que deve constar na sua marmita. E uma fruta que não pode mesmo falhar, por ser suculenta e fácil de comer, são as uvas Dona Uva. Produzidas no Ribatejo e no Oeste, estas uvas são colhidas à mão e nascem no tempo certo, sem artifícios, o que resulta em uvas diferentes, mas doces. Não se esqueça delas em casa!

Contudo, não só de proteção e alimentação se faz um dia Cinco Estrelas na praia, também é necessária distração. Os mais novos têm as bolas de futebol e nós temos os passatempos JEA. Elaborados por pessoas e não computorizados, cada um é baseado no uso correto da Língua Portuguesa, existindo opções para todos os gostos, desde passatempos com números, palavras cruzadas, jogos de diferenças, quebra cabeças numéricos, entre muitos outros. Antes de sair de casa, não se esqueça de escolher o seu livro de passatempos.

Assim, por estas serem marcas nas quais os portugueses confiam diariamente, e que fazem parte integrante das suas vidas, é que se tornaram vencedoras do Prémio Cinco Estrelas 2020. Um prémio apenas atribuído às marcas que são, realmente, Cinco Estrelas, e que tornam o dia-a-dia dos portugueses (ainda) melhor.

Não conhece as marcas? Quer saber o porquê de serem intituladas Cinco Estrelas? Quer fazer parte do grupo de portugueses que está 100% satisfeito com estes produtos? Apenas tem de responder corretamente ao quiz seguinte e habilita-se a receber um prémio das marcas acima mencionadas! Por isso, já sabe, acerte nas respostas e seja também um vencedor!